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Зимние олимпийские виды спорта

У победителя этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина Кобаяси выявлен коронавирус

На данный момент спортсмен находится в изоляции

ТАСС, 29 ноября. Тест на коронавирус японского прыгуна с трамплина Рёю Кобаяси дал положительный результат после выступления на этапе Кубка мира в финской Руке. Об этом сообщает портал Inside the Games.

В субботу японец стал победителем этапа Кубка мира в Финляндии, набрав по сумме двух прыжков 324 балла. Сообщается, что перед выступлением на соревнованиях симптомов болезни у японца обнаружено не было. На данный момент Кобаяси находится в изоляции.

В своем аккаунте в Twitter Кобаяси написал, что он уже переболел в июне и полностью вакцинирован.

Кобаяси 25 лет, на его счету бронза чемпионата мира 2019 года в командном первенстве. Также японец имеет 20 побед на этапах Кубка мира.

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