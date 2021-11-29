Сейранов: сборная России не должна иметь проблем с въездом в Швейцарию на Универсиаду

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Вакцины, которыми привились спортсмены студенческой сборной России, были одобрены организаторами Всемирной зимней Универсиады в Швейцарии. Об этом ТАСС сообщил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Ранее сообщалось, что из-за нового штамма коронавируса Швейцария ввела ограничения для граждан, въезжающих из Чехии, Нидерландов, Египта и Малави. Помимо предъявления отрицательного теста на коронавирус, представители этих стран должны пройти десятидневный карантин.

"Насчет карантина для наших спортсменов, я ничего не слышал. Мы недавно загружали ковидные сертификаты на всех членов нашей команды о том, что у нас все привитые или переболели коронавирусом. Причем наши четыре вакцины были признаны. Также нам сообщили, что спортсмены, привившиеся вакцинами, которые Европейский союз еще не одобрил, будут периодически сдавать ПЦР-тесты", - сказал Сейранов.

Всемирная зимняя Универсиада пройдет с 11 по 21 декабря в Люцерне.