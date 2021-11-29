Булыкин прокомментировал уход Рангника в "Манчестер Юнайтед"

В понедельник стало известно, что Рангник станет временным главным тренером "Манчестер Юнайтед". 21 ноября клуб покинул главный тренер норвежец Уле Гуннар Сульшер, исполняющим обязанности наставника команды стал Майкл Каррик. Он продолжит работать с командой до получения Рангником визы.

"Не знаю, как скажется уход Рангника, мы это увидим уже это после Нового года, когда откроется трансферное окно, посмотрим, как будет выступать "Локомотив", - сказал Булыкин. - Конечно, всем сейчас интересно, что будет с "Локомотивом" и с немецким влиянием и присутствием в клубе. Можно ли говорить о том, что Рангник предал "Локомотив"? Мы же не знаем, какие там были договоренности, может быть, он привел своих людей, а сам является брендом, поэтому мы не знаем, на что соглашался "Локомотив". Но то, что немецкое влияние останется в "Локомотиве", - 100% Что из этого выйдет, увидим".

"Было бы хорошо, если бы "Локомотив" смог заработать на футболистах, кому-то было бы интересно в "Манчестере" попробовать себя, если такое будет, Рангнику можно сказать спасибо. Говорили, что в клуб приводят молодых иностранцев, чтобы они могли показать себя и потом продать, есть наши футболисты, которые с удовольствием попробовали бы себя в Европе, тем более в "Манчестер Юнайтед", Дмитрий Баринов - один из тех, кто мог бы попробовать себя, но там будет сложнее. Учитывая, что в Англии много денег у клубов, то они могут спокойно позволить себе взять российского футболиста посмотреть, потом спасибо сказать Рангнику", - добавил Булыкин.

Рангнику 63 года, специалист работал с "Локомотивом" с февраля текущего года. В качестве тренера он дважды возглавлял немецкий "Лейпциг" (2015-2016, 2018-2019). С июля 2012 года по июнь 2019 года Рангник с перерывами на тренерскую деятельность возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл". За время его работы "Лейпциг" становился бронзовым призером чемпионата Германии, а также выходил в финал кубка страны. Рангник был главным тренером в "Шальке", "Хоффенхайме", "Ганновере" и "Штутгарте". Вместе с "Шальке" он выиграл Кубок Германии и завоевал серебряные медали национального первенства.