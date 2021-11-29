ISU следит за возможностью проведения в Японии финала Гран-при по фигурному катанию

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) следит за возможностью проведения в японской Осаке финала серии Гран-при по фигурному катанию на фоне введенных в стране коронавирусных ограничений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В понедельник власти Японии приняли решение приостановить выдачу новых виз для въезда в страну и снизить ежедневный лимит на въезд с 5 тыс. до 3,5 тыс. человек из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса.

"Международный союз конькобежцев осведомлен о недавнем заявлении японских властей об ограничении въезда в Японию. Мы находимся в постоянном контакте с Федерацией конькобежного спорта Японии и японскими властями, чтобы прояснить развивающуюся ситуацию, а также последствия, которые эти меры могут иметь для финала Гран-при по фигурному катанию", - говорится в заявлении организации.

ISU отмечает, что дальнейшая информация будет предоставлена после ответа японских властей Международному союзу конькобежцев и Федерации конькобежного спорта Японии.

Финал Гран-при по фигурному катанию должен пройти в Осаке 9-12 декабря.