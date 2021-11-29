Матыцин назвал верным решение об отмене зимней Универсиады

Ранее в понедельник источник сообщил ТАСС, что зимние Всемирные студенческие игры, которые должны были пройти с 11 по 21 декабря в Люцерне, отменены. Позднее информацию подтвердила пресс-служба Федерации университетского спорта Швейцарии. Причиной отмены стало появление нового штамма коронавируса.

"Ухудшение эпидемиологической ситуации вынудило организаторов Всемирной зимней универсиады отменить проведение этих крупнейших международных соревнований в Люцерне, - заявил Матыцин. - Очень жаль, что Универсиада отменена, но здоровье людей, принятие необходимых мер безопасности гораздо важнее в сложившейся ситуации".

"Студенческий спорт - неотъемлемая часть развития физической культуры и спорта во всем мире. В рамках зимней Универсиады планировалось разыграть 60 комплектов наград, спортивная программа включала в себя соревнования по 10 видам спорта, к Универсиаде готовились 197 российских спортсменов, представляющие 59 вузов, из 40 регионов страны. Уверен, наши спортсмены, которые планировали участвовать в Универсиаде, смогут в дальнейшем проявить свое мастерство на других крупных стартах. Отмена Всемирных студенческих игр не повлечет изменений в подготовке наших спортсменов к всероссийским и международным соревнованиям текущего спортивного сезона", - отметил министр.

Матыцин также подчеркнул важность обеспечения максимальной защиты спортсменов, тренеров и специалистов. "Изначально Универсиада должна была пройти в январе, но из-за пандемии ее перенесли на декабрь. Выражаю признательность FISU (Международной федерации университетского спорта - прим. ТАСС) и организационному комитету Игр в Люцерне за проделанную работу и максимально приложенные усилия по сохранению соревнований в 2021 году. Уверен, было очень непросто принять решение об отмене Универсиады, но, считаю, оно было единственно верным. Сейчас самое главное - обеспечить максимальную защиту здоровья спортсменов, тренеров и специалистов", - заключил он.

Матыцин является президентом FISU с 2015 года. В марте в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства он был вынужден временно покинуть пост.