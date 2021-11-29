В "Уфе" назвали футболиста "Спартака" Соболева великим актером

В понедельник "Уфа" сыграла дома вничью со "Спартаком" (1:1) в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В компенсированное время после падения Соболева в ворота уфимцев был назначен пенальти, который реализовал сам форвард.

"К сожалению, в одном из полутора подходов к воротам на поле оказался великий русский актер Александр Соболев, который сыграл так, что судья даже ничего не заподозрил. От легкого прикосновения он рухнул как с ног подкошенный, но это случается в футболе, - сказал Мурзагулов. - Думаю, в ЭСК (Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза - прим. ТАСС) не будем обращаться. Есть мизерный контакт, от которого человек падает. Мы же не сможем доказать, что это была симуляция, падение было картинным, но сыграл он неплохо, раз судья это так трактовал".

"Я доволен, что "Спартак" мы сегодня переиграли, ребята знают, что мы свое дело делаем и все будет в порядке", - добавил он.

На 25-й минуте поле из-за травмы покинул полузащитник "Уфы" Остон Урунов, его заменил Филип Мрзляк. "Надеюсь, что с этим падением его [Урунова] черная полоса закончится, потому что очень обидно за него, очень талантливый парень, но все случайности не дают ему заиграть на том уровне, на котором он может, - отметил Мурзагулов. - Пока не скажу деталей, потому что не было подробностей от медицинского штаба. Надеюсь, что это что-то незначительное. Может, это последствие травмы перед прошлой игрой [с "Ростовом"], когда он не вышел на поле, может, что-то недолечил, он рвется в бой, понять его можно. В общем, часто и очень часто с ним происходят такие моменты".

"Уфа" идет на 12-м месте, набрав 16 очков в 16 матчах. В следующем туре команда 5 декабря сыграет в гостях с московским "Динамо".

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