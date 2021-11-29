Футболист "Барселоны" Педри стал лучшим молодым игроком года по версии France Football

ТАСС, 29 ноября. Полузащитник испанской "Барселоны" Педри стал обладателем премии "Трофей Копа", которая вручается лучшему футболисту года в возрасте до 21 года по версии журнала France Football. Церемония вручения награды прошла в парижском театре "Шатле".

Педри стал третьим в истории лауреатом данной премии. В 2018 году лучшим молодым игроком был признан француз Килиан Мбаппе, в 2019-м - нидерландец Маттейс де Лигт.

В этом году Педри также стал обладателем аналогичной премии, вручаемой итальянской газетой Tuttosport - Golden Boy. Педри 19 лет, он выступает за "Барселону" с 2020 года, в составе команды он выиграл Кубок Испании. При этом рубеж в 50 сыгранных за "Барселону" матчей он достиг в возрасте 18 лет 5 месяцев, уступая по этому показателю в истории клуба только Бояну Кркичу (18 лет 3 дня), выступавшему за клуб в 2007-2011 годах. В составе сборной Испании Педри стал бронзовым призером чемпионата Европы и серебряным призером Олимпийских игр в Токио в 2021 году, он был признан лучшим молодым игроком Евро.