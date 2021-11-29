Левандовский получил приз лучшему нападающему года по версии France Football

ТАСС, 29 ноября. Футболист германской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовский получил приз лучшему нападающему года по версии журнала France Football. Церемония вручения наград прошла в парижском театре "Шатле".

Приз лучшему нападающему был вручен впервые.

Левандовскому 33 года. По итогам сезона-2020/21 Левандовский получил "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром национальных европейских лиг, он забил 41 гол в 29 матчах, выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. В составе сборной Польши форвард принимал участие в чемпионате Европы, где команда не смогла выйти из группы.