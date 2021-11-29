Роналду обвинил во лжи главного редактора журнала France Football

ТАСС, 29 ноября. Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал ложью слова главного редактора журнала France Football Паскаля Ферре о причинах отсутствия игрока на церемонии вручения премии "Золотой мяч" - приза лучшему футболисту года. Об этом форвард написал на своей странице в Instagram.

В понедельник стало известно, что Роналду не посетит церемонию награждения. Отсутствие португальца на мероприятии Ферре объяснил карантином. Ранее он заявил, что главная цель нападающего - получить больше "Золотых мячей", чем аргентинец Лионель Месси.

"Паскаль Ферре солгал, он использовал мое имя, чтобы разрекламировать себя и издание, в котором он работает. Недопустимо, чтобы человек, ответственный за вручение такой престижной награды, мог лгать таким образом, проявив полное неуважение к тому, кто всегда уважал France Football и "Золотой мяч". И сегодня он снова солгал, оправдывая мое отсутствие на церемонии якобы карантином, у которого нет причин для существования", - написал Роналду.

"Моя главная цель в карьере - выигрывать с командами, которые я представляю, национальные и международные титулы. Моя основная цель в карьере - быть хорошим примером для всех, кто хочет стать профессиональным футболистом. Моя главная цель в карьере - вписать свое имя золотыми буквами в историю мирового футбола", - добавил он.

Роналду 36 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Роналду - лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского "Реала".