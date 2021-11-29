Итальянец Доннарумма стал обладателем приза лучшему вратарю года имени Льва Яшина

ТАСС, 29 ноября. Итальянский голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма стал обладателем премии лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football. Церемония вручения премии прошла в парижском театре "Шатле".

Второе место в голосовании занял сенегалец Эдуар Менди, третье - словенец Ян Облак.

22-летний Доннарумма этим летом стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Италии. По итогам турнира он был признан лучшим игроком. Итальянец выходил в стартовом составе во всех матчах европейского первенства. На групповом этапе он не пропустил ни одного гола, во встрече 1/8 финала с австрийцами и четвертьфинале против бельгийцев соперники поразили ворота Доннаруммы по одному разу. В полуфинале против команды Испании и финале с англичанами итальянская команда победила в серии пенальти. В клубном сезоне-2020/21 он выступал за "Милан", сыграв в 48 матчах во всех турнирах, из которых 15 отстоял "на ноль". В июле он перешел в ПСЖ в качестве свободного агента, за французский клуб в нынешнем сезоне провел восемь матчей, в двух из которых не пропускал голов.

Издание France Football учредило данную премию в сентябре 2019 года. Приз получил имя Яшина, который остается единственным вратарем в истории, сумевшим завоевать "Золотой мяч", это случилось в 1963 году. Обладателем награды становился лишь один вратарь, в декабре 2019-го ее получил бразилец Алиссон.

Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В 2020 году France Football признал его лучшим голкипером в истории. Он выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграл чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 года по 1967 год провел 74 матча, став олимпийским чемпионом (1956), победителем чемпионата Европы (1960) и серебряным призером европейского первенства (1964). Яшин трижды принимал участие в финальной части чемпионата мира (1958, 1962, 1966). Именем Яшина назван символический клуб, куда входят футбольные вратари, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие в неприкосновенности свои ворота в 100 и более играх. Именно Яшин первым достиг рубежа в 100 "сухих" матчей в чемпионатах СССР.

Журнал "Огонек" с 1960 года вручал приз "Вратарь года" имени Льва Яшина, который присуждается лучшему вратарю в России (до 1991 года - СССР). С 2021 года премию вручает издательский дом "Коммерсант". Рекордсменом по победам в ней является голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев (10 раз).