Очередная осечка. "Спартак" вновь не смог победить в РПЛ, сыграв вничью с "Уфой"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Уфой" в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Безвыигрышная серия красно-белых в чемпионате России достигла шести матчей. В первом тайме команды едва не повторили антирекорд по количеству ударов за первую половину встречи, по разу пробив по воротам друг друга. Худший результат по данному показателю был установлен в сентябре 2019 года в матче между казанским "Рубином" и "Уфой" (0:0). Тогда соперники в первой половине встречи нанесли лишь один удар. На девятой минуте лучший бомбардир сезона форвард "Уфы" Гамид Агаларов сделал подачу со штрафного, которую замкнул Вячеслав Кротов, но после его удара мяч пролетел выше ворот. Следующий полуудар случился на 23-й минуте: полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий пытался сделать подачу с правого фланга, но мяч сорвался и пролетел над перекладиной. Через шесть минут полузащитник красно-белых Наиль Умяров вывел Квинси Промеса один на один с голкипером "Уфы" Александром Беленовым, но вратарь отбил мяч.

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Во втором тайме игра все-таки раскрылась, обе команды активизировались и начали больше пытаться играть в атаке. Первыми успеха добились хозяева - на 70-й минуте отличился защитник Алексей Никитин, который оказался первым на добивании после того, как голкипер "Спартака" Александр Селихов отразил удар в упор в исполнении Юрия Журавлева. До конца матча уфимцы сделали еще несколько подходов, "Спартак" почти ничем не отвечал хозяевам. На 86-й минуте защитник красно-белых Николай Рассказов, вышедший на поле в середине второго тайма, получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 90-й минуте Никитин в своей штрафной площади локтем попал в лицо нападающему "Спартака" Александру Соболеву, главный арбитр встречи Павел Кукуян после использования системы видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти в ворота "Уфы", который сам пострадавший и реализовал. Соболев вошел в роль актера Главный тренер "Спартака" Руй Витория считает ничью с "Уфой" закономерным результатом. "Хотелось бы сказать, что игра была не очень хорошей с нашей стороны из-за соперника и искусственного поля, - сказал Витория на пресс-конференции. - Не всегда хватало уверенности и скорости, соперник достаточно сильно осложнял игру, но результат считаю закономерным. Удаление Рассказова - это не хорошо ни для него, ни для команды, но мы все проанализируем и пообщаемся с ним". Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов негативно высказался об игре Соболева в эпизоде с пенальти, назвав его актером. "К сожалению, в одном из полутора подходов к воротам на поле оказался великий русский актер Александр Соболев, который сыграл так, что судья даже ничего не заподозрил, - сказал Мурзагулов ТАСС. - От легкого прикосновения он рухнул как с ног подкошенный, но это случается в футболе. Думаю, в ЭСК (экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза - прим. ТАСС) не будем обращаться, есть мизерный контакт, от которого человек падает. Мы же не сможем доказать, что это была симуляция, падение было картинным, но сыграл он неплохо, раз судья это так трактовал. Я доволен, что "Спартак" мы сегодня переиграли, ребята знают, что мы свое дело делаем и все будет в порядке".

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На 25-й минуте поле из-за травмы покинул полузащитник "Уфы" Остон Урунов, его заменил Филип Мрзляк. "Надеюсь, что с этим падением его (Урунова) черная полоса закончится, потому что очень обидно за него, очень талантливый парень, но все случайности не дают ему заиграть на том уровне, на котором он может, - отметил Мурзагулов. - Пока не скажу деталей, потому что не было подробностей от медицинского штаба. Надеюсь, что это что-то незначительное. Может, это последствие травмы перед прошлой игрой [с "Ростовом"], когда он не вышел на поле, может, что-то недолечил, он рвется в бой, понять его можно". "Спартак" продлил серию без побед в чемпионате до шести матчей (два поражения, четыре ничьи). Последний раз красно-белые выигрывали 3 октября, тогда они оказались сильнее грозненского "Ахмата" (1:0). "Уфа" не побеждает в РПЛ с 31 октября, уфимцы в трех последних матчах сыграли вничью. "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 16 матчах. В следующем туре красно-белые на своем поле сыграют с "Ахматом" 4 декабря. "Уфа" располагается на 13-й позиции с 16 очками. В следующем матче команда 5 декабря проведет гостевой матч с московским "Динамо". Кадровые потери в "Локомотиве" В понедельник английский "Манчестер Юнайтед" сообщил, что временным тренером команды станет немец Ральф Рангник, который был руководителем по спорту и развитию в "Локомотиве". Соглашение заключено до конца текущего сезона при условии получения рабочей визы, по истечении контракта Рангник продолжит работу в клубе в качестве консультанта. 21 ноября должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" покинул норвежец Уле-Гуннар Сульшер, исполняющим обязанности стал Майкл Каррик. Он продолжит работать с командой до получения Рангником визы.

На эту тему Рангник назначен на пост временного тренера футбольного клуба "Манчестер Юнайтед"

Должность Рангника в "Локомотиве" занял немецкий специалист Ларс Корнетка. Он работает в клубе с июля 2021 года, в его прежние обязанности входила разработка и внедрение аналитических систем по сбору и интерпретации различных данных по ряду направлений, определение тактических моделей игры, участие в формировании тренерского штаба и остальных блоков спортивного департамента клуба. Также "Локомотив" объявил о назначении Томаса Цорна на пост спортивного директора команды, с июля он был техническим директором команды. Бывший полузащитник железнодорожников Динияр Билялетдинов не считает уход Рангника в "Манчестер Юнайтед" предательством. "Наверное, нельзя говорить о каком-то предательстве, были пункты или договоренности о том, что он в случае чего может уйти куда-то, понятно, что "Манчестер Юнайтед" не всегда зовет на работу, - сказал Билялетдинов ТАСС. - Я не думаю, что здесь какое-то предательство. Команда, которая пришла, будет дальше выполнять стратегию и функции, пожелаем удачи на новом поприще, жизнь не останавливается, выправлять ситуацию нужно, время еще есть, тем более зимняя пауза скоро будет". "Было бы хорошо, если бы "Локомотив" смог заработать на футболистах, кому-то было бы интересно в "Манчестере" попробовать себя, если такое будет, Рангнику можно сказать спасибо, - сказал ТАСС бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин. - Говорили, что в клуб приводят молодых иностранцев, чтобы они могли показать себя и потом продать их, есть наши футболисты, которые с удовольствием попробовали бы себя в Европе, тем более в "Манчестер Юнайтед", Дмитрий Баринов - один из тех, кто мог бы попробовать себя, но там будет сложнее. Учитывая, что в Англии много денег у клубов, то они могут спокойно позволить себе взять российского футболиста посмотреть, потом спасибо сказать Рангнику".

На эту тему Корнетка сменил Рангника на посту руководителя по спорту и развитию "Локомотива"

"Локомотив" пожелал удачи Рангнику. "Под его руководством в короткий срок в клубе создан скаутский департамент, блок по медицине и инновациям, внедрена система продвинутой видеоаналитики, сформирован тренерский штаб, запущены высокотехнологичные информационные системы, - говорится в заявлении на официальном сайте клуба. - Современная европейская система футбольной подготовки, которую внедрил в "Локомотиве" Рангник, не завязана на персоналиях и продолжит работать после его ухода. Клуб будет развиваться в соответствии с озвученной долгосрочной стратегией. "Локомотив" благодарит Ральфа Рангника за проделанную работу. Мы остаемся в контакте по вопросам будущего нашего клуба и желаем Ральфу успехов на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед". Рангнику 63 года, в качестве тренера он дважды возглавлял германский "Лейпциг" (2015-2016, 2018-2019). С июля 2012 года по июнь 2019 года Рангник с перерывами на тренерскую деятельность возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл". За время его работы "Лейпциг" становился бронзовым призером чемпионата Германии, а также выходил в финал кубка страны. Рангник был главным тренером в "Шальке", "Хоффенхайме", "Ганновере" и "Штутгарте". Вместе с "Шальке" он выиграл Кубок Германии и завоевал серебряные медали национального первенства. "Локомотив" не смог победить после ухода Рангника После новости об уходе Рангника "Локомотив" ожидала выездная игра против тульского "Арсенала". Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей отличились Даниил Хлусевич (17-я минута) и Евгений Марков (40, 58). У железнодорожников забил Пабло (90+3). Туляки прервали четырехматчевую безвыигрышную серию (одна ничья, три поражения) в чемпионате. "Арсенал" одержал первую победу над "Локомотивом" с 6 декабря 2019 года (4:0).

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Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль заявил, что в начале матча игра шла на равных. "Знали изначально, что сегодня нам предстоит непростой матч, - сказал Гисдоль, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Поле было непростое, а соперник был готов бороться. Игра шла на равных в начале встречи. Первый гол мы пропустили из-за индивидуальной ошибки, второй мяч нам забили после углового. Было довольно сложно вернуться в игру, но ребята старались сделать все возможное. Однако сегодня этого оказалось недостаточно". Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев заявил, что команда полностью переиграла "Локомотив". "Хорошая игра, уверенная победа, одержанная заслуженно и абсолютно по делу, - сказал Аджоев ТАСС. - Полностью переиграли противника. Это то, что хочется видеть в нашем исполнении в каждом матче. "Локомотив" - серьезный соперник, участник еврокубков, клуб с большими возможностями и амбициями, тем ценнее и приятнее наша победа. Но очень важно выглядеть так не эпизодами, а стараться делать это в каждой игре". "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 16 матчах. "Арсенал" располагается на 12-й позиции с 16 очками. В следующем туре железнодорожники 4 декабря примут на своем поле екатеринбургский "Урал", "Арсенал" днем позже сыграет в гостях с подмосковными "Химками". Тур стартовал в субботу тремя матчами, в этот день "Урал" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" (1:1), "Ахмат" в Грозном победил "Ростов" (2:0), "Краснодар" на выезде сыграл вничью с подмосковными "Химками" (3:3). В воскресенье самарские "Крылья Советов" в гостях сыграли вничью с "Нижним Новгородом" (0:0), казанский "Рубин" дома уступил московскому "Динамо" (2:3), а санкт-петербургский "Зенит" на выезде оказался сильнее ЦСКА (2:0).