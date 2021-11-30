Лукич: победа россиян над исландцами не получилась качественной из-за последней четверти

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Успех сборной России по баскетболу в матче с исландцами не получился добротным и качественным, так как россияне неудачно провели заключительную четверть. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Зоран Лукич.

Россияне обыграли в Санкт-Петербурге во втором матче группового турнира квалификации на Кубок мира команду Исландии со счетом 89:65, уступив в последней четверти 12:29.

"Обычно запоминается то, что остается на конец. Не хотел брать тайм-аут из уважения к коллеге. Единственная претензия к команде - игра в последней четверти, поэтому игру нельзя никак назвать качественной. Рад двумя победам, но продолжаем идти дальше", - сказал Лукич.

"Надо еще чуть времени, чтобы проанализировать. Пока ясно, что уверенно выиграны две игры дома, но нам предстоит большая работа", - добавил он.

Высказался об игре сборной России и форвард команды Сергей Торопов. "Важная победа для нас, все получили игровое время, только жаль, что последняя четверть получилась скомканной, мы расслабились. Исландцы играли ее раскованно, с 40 очков они сократили до 24. Нельзя давать так себе расслабляться, но главное - победа и неплохая разница в счете", - отметил он.

После двух туров россияне возглавляют таблицу с двумя победами. Следующие матчи сборная России проведет против голландцев дома 24 февраля и в гостях 27 февраля.