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НХЛ

Форварда "Бостона" Маршанда дисквалифицировали на три матча НХЛ

В матче против "Ванкувера" 33-летний канадский хоккеист не по правилам атаковал защитника Оливера Экмана-Ларссона

ТАСС, 30 ноября. Нападающий "Бостона" Брэд Маршанд дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба департамента безопасности игроков НХЛ.

В матче против "Ванкувера" (3:2) 33-летний канадский хоккеист не по правилам атаковал защитника Оливера Экмана-Ларссона.

Маршанд пропустит встречи "Бостона" против "Детройта" (30 ноября), "Нэшвилла" (2 декабря) и "Тампы" (4 декабря).

В текущем сезоне Маршанд провел 18 матчей, в которых набрал 24 очка (9 шайб + 15 передач).

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