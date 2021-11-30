Дончич, Сабонис и Портер-младший оформили трипл-даблы в матчах НБА

ТАСС, 30 ноября. "Миннесота" обыграла "Индиану" со счетом 100:98 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал центровой "Миннесоты" Карл-Энтони Таунс, набравший 32 очка. В составе хозяев дабл-дабл (21 очко, 11 передач) на счету защитника Д'Анджело Расселла. У гостей трипл-дабл из 16 очков, 25 подборов и 10 передач оформил центровой Домантас Сабонис.

"Хьюстон" на своей площадке победил "Оклахому-Сити" со счетом 102:89. Тяжелый форвард хозяев Кристиан Вуд набрал 24 очка и сделал 21 подбор, защитник "Хьюстона" Кевин Портер - младший оформил трипл-дабл - 11 очков, 10 подборов и 11 передач.

"Даллас" дома проиграл "Кливленду" со счетом 96:114. Защитник хозяев Лука Дончич сделал трипл-дабл - 25 очков, 10 подборов и 10 передач.

В других матчах игрового дня "Майами" дома уступил "Денверу" (111:120), "Чикаго" на своей площадке победил "Шарлотт" (133:119), а "Вашингтон" в гостях проиграл "Сан-Антонио" (99:116).