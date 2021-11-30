Заварухин сменил Питерса на посту главного тренера клуба КХЛ "Автомобилист"

ТАСС, 30 ноября. Николай Заварухин назначен на пост главного тренера екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту он сменил канадца Билла Питерса, возглавлявшего команду с апреля 2020 года. Контракт с Заварухиным рассчитан до апреля 2023 года, в его штаб войдут Герман Титов и Игорь Уланов, тренер вратарей Константин Власов, а также тренер по физической подготовке Алексей Селиверстов.

Заварухину 46 лет, до этого назначения он работал в "Автомобилисте" ассистентом главного тренера. Также он входил в штаб екатеринбургского клуба с 2017 по 2019 год. Позже на протяжении двух сезонов Заварухин возглавлял новосибирскую "Сибирь". Помимо этого, специалист работал в штабах нижнекамского "Нефтехимика", новосибирских "Сибирских снайперов", нефтекамских "Тороса" и "Батыра".

"Автомобилист" располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 33 очка после 34 игр. 2 декабря екатеринбуржцы дома сыграют с московским "Спартаком".