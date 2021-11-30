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Заварухин сменил Питерса на посту главного тренера клуба КХЛ "Автомобилист"

Екатеринбургская команда занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции
Главный тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Главный тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 30 ноября. Николай Заварухин назначен на пост главного тренера екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту он сменил канадца Билла Питерса, возглавлявшего команду с апреля 2020 года. Контракт с Заварухиным рассчитан до апреля 2023 года, в его штаб войдут Герман Титов и Игорь Уланов, тренер вратарей Константин Власов, а также тренер по физической подготовке Алексей Селиверстов.

Заварухину 46 лет, до этого назначения он работал в "Автомобилисте" ассистентом главного тренера. Также он входил в штаб екатеринбургского клуба с 2017 по 2019 год. Позже на протяжении двух сезонов Заварухин возглавлял новосибирскую "Сибирь". Помимо этого, специалист работал в штабах нижнекамского "Нефтехимика", новосибирских "Сибирских снайперов", нефтекамских "Тороса" и "Батыра".

"Автомобилист" располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 33 очка после 34 игр. 2 декабря екатеринбуржцы дома сыграют с московским "Спартаком". 

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