Рябков: уход Коваржа повлиял на ситуацию с бывшим тренером "Автомобилиста" Питерсом

Во вторник "Автомобилист" объявил об отставке канадского специалиста, возглавлявшего команду с апреля 2020 года. В сентябре 2021 года Коварж, проведший в составе "Автомобилиста" семь лет, объявил об уходе из клуба по состоянию здоровья.

"Билл Питерс все-таки стал заложником стечения обстоятельств - не смог продолжить выступление Коварж, и не надо об этом забывать. А вратарский рынок на данный момент не располагает голкиперами, которые уровнем выше тех, что у нас есть сейчас, - сказал Рябков. - Поэтому пока продолжаем наблюдать за этой ситуацией, и, учитывая наличие потолка зарплат, мы должны очень выверенно распорядиться освободившимся пространством и не разменивать его на игроков такого порядка, которые уже есть у нас. С другой стороны, на протяжении 1,5 лет было достаточно времени и ресурсов у нашего тренерского штаба, чтобы он мог предложить результат лучше, чем есть на данный момент".

На посту главного тренера Питерса сменил его помощник Николай Заварухин, соглашение с которым рассчитано до конца апреля 2023 года.

"Когда мы зашли в эту стадию сезона, было понятно, что нет смысла кого-то искать со стороны и надо обходиться внутренними ресурсами. Специалисты у нас в штабе грамотные, они прекрасно знают обстановку внутри команды и игроков основного состава. Наверняка у них есть соображения о том, каким образом надо внести коррективы в ситуацию. Это контракт, который у Николая Николаевича до 30 апреля 2023 года, эти сроки и остаются", - отметил Рябков.