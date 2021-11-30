Директор "Автомобилиста" заявил, что Дацюк не принимает участие в работе менеджмента клуба

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Павел Дацюк не принимает участие в работе менеджмента хоккейного клуба "Автомобилист". Об этом ТАСС рассказал директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

Дацюк выступал за "Автомобилист" с 2019 по 2021 год и покинул клуб по истечении контракта.

"У Павла действующего контракта с клубом нет. В работе менеджмента команды он участия не принимает", - сказал Рябков.

В Континентальной хоккейной лиге форвард становился обладателем Кубка Гагарина в составе СКА в 2017 году.