Барышева: российские конькобежцы прилетели в США для участия в этапе Кубка мира

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту прилетела в США для участия в этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Этап Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити пройдет с 3 по 5 декабря. Этап в США является одним из ключевых при отборе на Олимпиаду в Пекине. Ранее сообщалось, что российские конькобежцы не могли вылететь в США из-за проблем с въездом.

"Команда час назад прилетела в США, через семь часов должна вылетать в Солт-Лейк-Сити, - сказала Барышева. - Вопрос с разрешением на въезд решился положительно при помощи наших российских партнеров, поэтому мы очень благодарны нашей стороне. Мы так и не получили никаких подтверждений от государственных властей США по поводу въезда и каких-то дополнительных документов, поэтому спасибо тем, кто оказал нам поддержку здесь, в России".