Беланов считает, что "Золотой мяч" справедливо было бы вручить и Месси, и Левандовскому

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Награду "Золотой мяч", которую французский журнал France Football вручает лучшему футболисту мира по итогам года, в 2021 году было бы справедливо вручить не только аргентинскому нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси, но и польскому форварду германской "Баварии" Роберту Левандовскому. Такое мнение ТАСС высказал обладатель "Золотого мяча" - 1986 Игорь Беланов.

В понедельник Месси стал обладателем "Золотого мяча", набрав 613 очков в голосовании. Второе место занял Левандовский (580), третьим стал полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо (460). Церемония вручения "Золотого мяча" в 2020 году была отменена из-за пандемии коронавируса.

"Я был немного в шоке от результатов, сегодня разговаривал с Олегом Владимировичем Блохиным (обладателем "Золотого мяча" - 1975 - прим. ТАСС), непонятно, какая-то гегемония Месси идет, - сказал Беланов. - Все, что происходит, для меня немного непонятно - два раза кидают Левандовского, это неправильно. Я был на 100% уверен, что "Золотой мяч" отдадут Левандовскому. При всем уважении к Месси, это уникальный футболист, но после того, что произошло, я начинаю сомневаться в том, что кто-то не вмешивается в это голосование".

"Два года подряд человека (Левандовского - прим. ТАСС) так наказывать нельзя, тем более он два года подряд был лучшим. Если они так хотят возносить Месси, то могли бы наградить двух победителей - за прошлый год и этот, никому не было бы обидно, мне кажется, это было бы справедливо, было бы здорово. А так, церемония прошла хорошо, все красиво, расстроен, что с парнем так сделали. Я даже теперь не знаю, как он будет играть, его должно либо завести сильно, либо расстроить, должен быть стимул", - добавил собеседник агентства.

Беланов считает, что Левандовский заслужил получить "Золотой мяч" в этом году. "Месси выиграл в 2021 году Кубок Америки - так вручайте ему награду лучшего игрока мира, но здесь все-таки "Золотой мяч", нужно показать себя в Европе. Он практически полгода не играл, в ПСЖ пришел, то один матч пропускает, то отдыхает, по сути, себя не показал, я бы не сказал, что это его лучший год. Я смотрел телевидение, там сказали, что обокрали человека, но ведь мы так потеряем ценность "Золотого мяча", уже непонятно, что нужно выигрывать для того, чтобы получить эту награду, что еще нужно было сделать Левандовскому, ведь побил рекорд Герда Мюллера, забил кучу мячей", - сказал Беланов.

"Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты, с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие - игрок должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок.