Джонс покинул пост главного тренера сборной России по регби

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс покинул свой пост. Об этом он объявил на заседании высшего совета Федерации регби России (ФРР).

"Я покидаю сборную России. Я еще в сентябре уведомил об этом федерацию. Мне жаль, что я не смог оставить национальную команду на более высоком месте. На это были объективные причины", - сказал Джонс.

Специалист из Уэльса стал главным тренером сборной России 3 августа 2018 года. Под его руководством команда заняла четвертое место на чемпионате Европы - 2019.