В "Динамо" заявили, что будут тщательнее обследовать молодых хоккеистов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" будет проводить более тщательный медицинский осмотр игроков, в том числе молодых хоккеистов. Об этом журналистам рассказал президент и председатель совета директоров клуба Виктор Воронин.

В субботу скончался защитник команды 16-летний Валентин Родионов, который был доставлен в больницу после того, как почувствовал себя плохо на матче Открытого первенства Москвы с ЦСКА 21 ноября.

"Причины понятны - они медицинские, некорректно о них говорить. Каких-то травматических последствий по ходу игры не было - это сложилось с учетом здоровья,- сказал Воронин. - Мы просто с учетом этого трагического события сделаем выводы о том, что нам в таком возрасте, особенно когда ребята начинают играть в такой контактный хоккей, нужно делать более глубокое медицинское обследование. Я буду обговаривать это со страховыми компаниями, чтобы мы не просто делали осмотры, а они были более глубокими - МРТ, суставов, головы и т. д. Это позволит нам упредить подобные трагические события".

"Человеческая жизнь дороже денег, клуб найдет средства вместе со страховыми компаниями, спонсорами, и, я думаю, этот вопрос мы закроем, - добавил Воронин. - Это должна быть какая-то федеральная программа. В первую очередь КХЛ и федерации других видов спорта, не только хоккея, должны ставить вопрос о выявлении возможных проблем на ранних стадиях роста спортсмена. К сожалению, мы живем в таком сложном мире. Если 50 лет назад мы все жили на открытом воздухе, то сейчас в мегаполисе. Это и легкие, голова, суставы, сосудистая система, поэтому это надо все проверять перед тем, как подвергать ребят большим нагрузкам.