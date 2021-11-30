Ершов: Россия является законодателем тенденций в сфере водно-моторных дисциплин

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия на сегодняшний день является законодателем тенденций в сфере новейших водно-моторных дисциплин на международной арене. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации водно-моторного спорта России (ФВМСР) Михаил Ершов.

"В прошлом году мы провели первый в мире официальный чемпионат страны в дисциплине "гидрофлайт". Сейчас эту тенденцию подхватывают и другие страны - члены Международного союза водно-моторного спорта. Кроме того, российские представители вошли в состав комитета по мотосерфу. Таким образом, можно констатировать, что Россия на сегодняшний день является законодателем тенденций в сфере новейших водно-моторных дисциплин на международной арене", - сказал Ершов.

Первый вице-президент ФВМСР Андрей Краснов отметил, что на прошедшем чемпионате страны впервые были проведены отдельные зачеты в классах "аквабайк-фристайл" и "аквабайк-скидивижн" среди женщин. "В прошлом году в аквабайк-фристайле выступала всего одна девушка, на чемпионате страны этого года в соревнованиях участвовали уже семь девушек. А в слаломе за победу состязались девять девушек. Мы нацелены на то, что в ближайшем будущем женские дисциплины будут официально признаны Министерством спорта РФ", - добавил Краснов.

Чемпионом России в 2021 году во фристайле стал Сергей Чемезов. Алексей Мишустин стал чемпионом страны в гидрофлайте.