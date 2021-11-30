Матыцин: финансирование является одним из ключевых вопросов закона о спортподготовке

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Финансирование программ спортивной подготовки является одним из ключевых вопросов закона о формировании системы спортивной подготовки в России. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин на совместном совещании с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

С 1 января 2023 года вступает в силу закон, направленный на формирование системы спортивной подготовки в России. Законом устанавливается структура системы спортивной подготовки, которая включает в себя в том числе федеральные стандарты, примерные дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. Организации, реализующие на день вступления в силу закона программы спортивной подготовки, должны получить лицензию на осуществление образовательной деятельности не позднее 1 сентября 2023 года.

"Одним из ключевых вопросов, конечно, является финансирование, - сказал Матыцин. - У нас обеспечивается серьезное финансирование реализации федеральных стандартов спортивной подготовки, и нужно учитывать, чтобы ни в коей мере не был снижен объем финансирования этого направления. Важный момент - это заработная плата тренеров и тренеров-преподавателей, она требует особого внимания, потому что значительная нагрузка ложится на плечи регионов. Нам надо понять, каковы реальные объемы этой нагрузки, и предусмотреть механизмы финансовой поддержки регионов".

"Наша задача - сделать жизнь и труд тренеров и тренеров-преподавателей - независимо от того, в какой системе они работают - достойной, чтобы ни в коей мере не было снижения уровня их заработной платы", - добавил министр спорта.

Также Матыцин подчеркнул, что ведется активный диалог с региональными ведомствами. "Нам нужно очень внимательно прислушиваться к мнению регионов, - сказал Матыцин. - Есть ведущие регионы, обеспеченные, спортивные школы, которые не нуждаются или уже сейчас полностью соответствуют стандартам, а есть дотационные регионы и спортивные школы, которые могут оказаться на грани закрытия. Мы должны им обеспечить условия соответствия стандартам и предоставить дополнительное финансирование, чтобы они в определенный период времени ввели в соответствие стандартам свои условия работы".