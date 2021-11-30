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Путин сообщил, что планирует поехать на открытие Олимпиады в Пекине в 2022 году

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует посетить открытие зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем году.

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"Я планировал поехать на открытие [Олимпиады]", - ответил Путин на соответствующий вопрос, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

Как ранее сообщил МИД КНР, Китай и Россия обсуждают детали возможного визита Путина на Олимпиаду в Пекине. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер получил приглашение посетить олимпийский Пекин, но о такой поездке будет объявлено лишь после того, как все детали будут согласованы.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайИнвестиционный форум "Россия зовет!"Олимпиада-2022 в Пекине
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