Месси не принял участия в тренировке ПСЖ из-за гастроэнтерита

ТАСС, 30 30 ноября. Аргентинский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не принял участия в тренировке команды во вторник из-за симптомов гастроэнтерита. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что помимо Месси, аналогичные симптомы были выявлены у аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

В понедельник в Париже Месси получил седьмой "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

Парижане должны встретиться с "Ниццей" в среду в матче 16-го тура чемпионата страны.

ПСЖ с 40 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице первенства Франции.