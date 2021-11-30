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Мировой футбол

Месси не принял участия в тренировке ПСЖ из-за гастроэнтерита

Аналогичные симптомы выявлены у игрока клуба Леандро Паредеса
Леандро Паредес и Лионель Месси (оба - "Пари Сен-Жермен") EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Леандро Паредес и Лионель Месси (оба - "Пари Сен-Жермен")
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 30 30 ноября. Аргентинский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не принял участия в тренировке команды во вторник из-за симптомов гастроэнтерита. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что помимо Месси, аналогичные симптомы были выявлены у аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

В понедельник в Париже Месси получил седьмой "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

Парижане должны встретиться с "Ниццей" в среду в матче 16-го тура чемпионата страны.

ПСЖ с 40 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице первенства Франции.

Теги
Месси, ЛионельМировой футбол
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