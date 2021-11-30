Тренер назвал причину пропуска Ефимовой чемпионата мира по плаванию на короткой воде

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Олимпийский призер Юлия Ефимова отказалась от выступления на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби, так как ее отец и тренер Андрей Ефимов не сможет сопровождать ее в поездке в Эмираты. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Чемпионат мира пройдет с 16 по 21 декабря, Ефимова имела право выступить на дистанциях 50 и 200 м брассом.

"Она отказалась, потому что ее отец не сможет полететь вместе с ней. Без него она выступать не хочет", - сказал Чепик.

Ефимовой 29 лет, она - шестикратная чемпионка мира, трехкратный олимпийский призер, семикратная чемпионка Европы. На чемпионатах мира на короткой воде она завоевала одну награду - бронзу на дистанции 200 м брассом в 2008 году.

На Олимпиаде в Токио Ефимова наград не завоевала, спортсменка еще не приняла решение о выступлении на следующих Играх, которые пройдут в 2024 году в Париже.