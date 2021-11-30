Непомнящий считает удовлетворительным результат четвертой партии матча за шахматную корону

ДУБАЙ /ОАЭ/, 30 ноября. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий считает удовлетворительным результат четвертой партии матча за звание чемпиона мира. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Во вторник Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном. Счет в матче равный - 2:2.

"Удовлетворительный результат, учитывая все обстоятельства, - сказал Непомнящий. - Ничья получилась практически с дебюта. Довольно частая ситуация в современных шахматах. Каждая игра идет настолько, насколько позволяет соперник. И сегодняшняя партия, частично, тому подтверждение".

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного счета назначается тай-брейк, в котором шахматисты сыграют партии с укороченным контролем. Четырнадцатая партия запланирована на 14 декабря, тай-брейк - на 15 декабря.

Пятая партия состоится в среду, Непомнящий будет играть белыми фигурами.