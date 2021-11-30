Гендиректор "Зенита" прокомментировал отсутствие игроков команды на встрече с Карпиным

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" не смогли присутствовать на собрании игроков сборной России в Москве из-за неблагоприятных метеорологических условий. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин проводит встречу с игроками национальной команды в Москве.

"Мы получили информацию Гидрометцентра о возможных проблемах из-за непогоды при вылете из Шереметьево сегодня вечером. Об этом были предупреждены и Валерий Георгиевич [Карпин], и начальник команды", - сказал Медведев.

"А так билеты были куплены, организована вся логистика. В таких метеорологических условиях посылать ребят без багажа и утепленной одежды было безрассудным. По-другому ехать же было нельзя. Мы подтверждаем оказание полного содействия сборной России", - добавил он.

Сборная России сыграет в полуфинале раунда плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Польши. Матч состоится 24 марта, его победитель 29 марта на своем поле встретится с сильнейшим в противостоянии команд Швеции и Чехии.