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Футбол в Англии

Умер трехкратный победитель Кубка европейских чемпионов Рэй Кеннеди

Бывшему футболисту было 70 лет

ТАСС, 30 ноября. Трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов англичанин Рэй Кеннеди умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Ливерпуль".

Кеннеди долгое время страдал от болезни Паркинсона.

"Мы оплакиваем смерть нашего легендарного футболиста Рэя Кеннеди, ушедшего от нас в возрасте 70 лет. Мысли каждого, кто имеет отношение к "Ливерпулю", с семьей и друзьями Рэя", - говорится в сообщении.

Кеннеди, кроме "Ливерпуля", выступал за "Хартпул", "Суонси" и "Арсенал". В составе "Ливерпуля" он выигрывал Кубок европейских чемпионов (1977, 1978, 1981), Кубок УЕФА (1976) и Суперкубок УЕФА (1977). Полузащитник провел 18 матчей за сборную Англии и забил три мяча.

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