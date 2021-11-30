{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Заболотный: в сборной России по футболу пока не обсуждали подготовку к матчу с поляками

Нападающий не стал раскрывать подробности встречи игроков с главным тренером Валерием Карпиным
Антон Заболотный Егор Алеев/ТАСС
Описание
Антон Заболотный
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Игроки и тренерский штаб сборной России по футболу пока не обсуждали подготовку к матчу плей-офф отборочного турнира чемпионата мира против команды Польши. Об этом журналистам рассказал нападающий московского ЦСКА и сборной России Антон Заболотный.

На эту тему
Карпин провел встречу с игроками сборной России по футболу
Карпин провел встречу с игроками сборной России по футболу

Во вторник главный тренер сборной России Валерий Карпин провел встречу с игроками национальной команды. Мероприятие прошло в одном из отелей Москвы.

"Прошло хорошо. Никаких слов не буду говорить, это должно остаться между нами", - сказал Заболотный.

"Будем готовиться к матчам, каждая команда, которая попала к нам в сетку, является хорошей сборной. Еще никаких разговоров, как играть с поляками не было, рано. Рад ли, что не попали итальянцы и португальцы? Жребий есть жребий", - добавил футболист.

Сборная России сыграет в полуфинале раунда плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Польши. Матч состоится 24 марта, его победитель 29 марта на своем поле встретится с сильнейшим в противостоянии команд Швеции и Чехии.

Теги
ЧМ-2022 по футболу
КХЛ
ЦСКА обыграл "Металлург" и одержал третью победу подряд в Континентальной хоккейной лиге
Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу армейцев
ЦСКА обыграл "Металлург" и одержал третью победу подряд в Континентальной хоккейной лиге
Читать полностью