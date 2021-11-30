Футболист Зиньковский продлил контракт с самарскими "Крыльями Советов"

ТАСС, 30 ноября. Полузащитник Антон Зиньковский подписал новый контракт с самарским футбольным клубом "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба команды.

25-летний футболист, контракт которого истекал 31 декабря, продлил соглашение с самарским клубом на 2 года.

Зиньковский выступает за "Крылья Советов" с января 2019 года. За клуб он провел 103 матча, забил 14 мячей и отдал 25 результативных передач. В сентябре полузащитник был включен в расширенный состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата мира с командами Словакии и Словении, однако не попал в окончательный список.

"Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги с 24 очками после 16 матчей. В следующем туре РПЛ "Крылья Советов" примут московский ЦСКА 4 декабря.