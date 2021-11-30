Карпин рассказал, почему не все футболисты сборной России приехали на встречу

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему решил провести встречу с игроками национальной команды и объяснил причины отсутствия на ней некоторых футболистов. Об этом он сообщил журналистам.

Во вторник Карпин провел встречу с игроками национальной команды. Мероприятие прошло в одном из отелей Москвы. В числе присутствующих были Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Федор Смолов (все - "Локомотив"), Игорь Дивеев, Антон Заболотный (оба - ЦСКА), Георгий Джикия, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (все - "Спартак"), Сергей Терехов ("Сочи"), Илья Лантратов ("Химки"), Даниил Фомин ("Динамо"), Максим Осипенко, Данил Глебов (оба - "Ростов") и Матвей Сафонов ("Краснодар").

"Почему встреча была тайной? Решили не объявлять и все, надо было встретиться, встретились. И про Хорватию поговорили, и про Польшу, потому что потом они поедут в отпуск, собрать будет трудно, поэтому собрались сейчас", - сказал Карпин.

"Я считаю, что ничего не забудется, что обсудили, игроки уйдут в отпуск с теми словами и мыслями, которые мы говорили. Понятно, что легионеры не смогли приехать на час разговора, футболисты "Зенита" не смогли приехать из-за погодных условий. Мы даже запрос не отправляли на легионеров, понятно, что ни один клуб не в восторге, все согласились. Встреча с любым количеством футболистов всегда продуктивна", - добавил специалист.

Также главный тренер сборной России выразил надежду, что команда может играть в другой футбол. "Ничего сверхъестественного и нового не случилось. Я верю в то, что наши футболисты могут играть в футбол, а не отбиваться. Я в это искренне верю, моя задача - этого добиться. Сегодня встреча подтвердила, я сказал, они поверили, мне так кажется", - заключил Карпин.

Сборная России сыграет в полуфинале раунда плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Польши. Матч состоится 24 марта, его победитель 29 марта на своем поле встретится с сильнейшим в противостоянии команд Швеции и Чехии.