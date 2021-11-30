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ЧМ-2022 по футболу

Карпин заявил, что клубы будут предоставлять сборной данные о физическом состоянии игроков

Во вторник главный тренер сборной России провел встречу с футболистами национальной команды
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Клубы, за которые выступают футболисты сборной России, будут делиться информацией о физическом состоянии игроков с тренерским штабом национальной команды. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной Валерий Карпин.

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Во вторник Карпин провел встречу с игроками национальной команды. Мероприятие прошло в одном из отелей Москвы.

"Идет разговор по выстраиванию коммуникации с клубами, по обмену информацией. Все клубам предоставляем, высказали пожелание получать побольше информации от них, чтобы сборной было легче. Любая информация, кто и что делал на поле, любая информация нужна. Хотелось бы получать эту информацию, мы это тоже делаем, все отправляем после сборов", - сказал Карпин.

Сборная России дома сыграет в полуфинале раунда плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Польши. Матч состоится 24 марта, его победитель 29 марта на своем поле встретится с сильнейшим в противостоянии команд Швеции и Чехии.

Теги
Карпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
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