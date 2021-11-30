Карпин будет проводить встречи с игроками на зимних сборах клубов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин будет проводить встречи с игроками национальной команды, когда они будут находиться на сборах своих клубов. Об этом он рассказал журналистам.

Во вторник Карпин провел встречу с игроками национальной команды. Мероприятие прошло в одном из отелей Москвы. В числе присутствующих были Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Федор Смолов (все - "Локомотив"), Игорь Дивеев, Антон Заболотный (оба - ЦСКА), Георгий Джикия, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (все - "Спартак"), Сергей Терехов ("Сочи"), Илья Лантратов ("Химки"), Даниил Фомин ("Динамо"), Максим Осипенко, Данил Глебов (оба - "Ростов") и Матвей Сафонов ("Краснодар").

"Я сегодня услышал слова, которые дают оптимизм, ребята разумные вещи говорят. До конца года не будет таких встреч, потом тур [чемпионата России], еврокубки. Такие встречи очень полезные, я хотел бы так каждую неделю, в Эмиратах, Испании будем также встречаться с группами в командах на сборах. В декабре - в отпуске. В январе-феврале на сборах, в марте, может, соберемся, никаких больше не будет встреч до марта, только на сборах", - сказал Карпин.

Сборная России сыграет в полуфинале раунда плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Польши. Матч состоится 24 марта, его победитель 29 марта на своем поле встретится с сильнейшим в противостоянии команд Швеции и Чехии.