Карпин рассказал о психологическом состоянии футболиста Кудряшова

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Моральное состояние футболиста сборной России Федора Кудряшова улучшилось. Об этом сообщил журналистам главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

14 ноября в заключительном матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2022 года российская сборная проиграла команде Хорватии со счетом 0:1. Кудряшов забил мяч в свои ворота. Сборная России упустила возможность выйти в финальную часть мирового первенства напрямую.

"С Кудряшовым общались. Сейчас моральное состояние стало получше, начал играть. Понятно, что он хотел сделать [в моменте с автоголом], но он не смог сделать этого, потому что свело мышцы", - сказал Карпин.

Сборная России сыграет в полуфинале раунда плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Польши. Матч состоится 24 марта, его победитель 29 марта на своем поле встретится с сильнейшим в противостоянии команд Швеции и Чехии.