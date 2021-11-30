Вигдорчик будет работать вторым тренером со сборной России в групповых упражнениях

В понедельник президент ВФХГ и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова рассказала ТАСС, что Вигдорчик получила приглашение работать в сборной России в групповых упражнениях.

"В связи с большим количеством запросов в адрес ВФХГ сообщаем, что тренер из Израиля Ирина Вигдорчик по ее просьбе действительно рассматривается для работы вторым тренером с гимнастками группового упражнения сборной России. После Олимпийских игр в Токио Вигдорчик предложила свою кандидатуру нашей федерации для работы со сборной России, и ее предложение было принято главным тренером сборной команды И. А. Винер-Усмановой, учитывая большой опыт и профессионализм госпожи Вигдорчик, а также принимая во внимание тот факт, что иностранные специалисты уже неоднократно привлекались к работе со сборной России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вигдорчик родилась в 1964 году в Москве, где начала заниматься художественной гимнастикой. В 15-летнем возрасте вместе с родителями переехала на постоянное место жительства в Израиль. На протяжении нескольких лет входила в состав сборной этой страны по художественной гимнастике, с 1988 года перешла на тренерскую работу. С 2008 года по сентябрь 2016-го и с марта 2017-го по август 2021-го она занимала пост главного тренера сборной Израиля по художественной гимнастике, большую часть своего времени уделяла команде в групповых упражнениях.