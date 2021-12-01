Внезапные переговоры. Карпин провел встречу с футболистами сборной России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во вторник провел встречу с игроками национальной команды. Мероприятие прошло в одном из отелей Москвы. На встрече с главным тренером побывали не все футболисты команды - всего 14 человек. Среди присутствующих были Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Федор Смолов (все - "Локомотив"), Игорь Дивеев, Антон Заболотный (оба - ЦСКА), Георгий Джикия, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (все - "Спартак"), Сергей Терехов ("Сочи"), Илья Лантратов ("Химки"), Даниил Фомин ("Динамо"), Максим Осипенко, Данил Глебов (оба - "Ростов") и Матвей Сафонов ("Краснодар").

На эту тему Карпин провел встречу с игроками сборной России по футболу

Среди игроков не оказалось ни одного футболиста "Зенита". Генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев объяснил отсутствие игроков на собрании неблагоприятными метеорологическими условиями. "Мы получили информацию Гидрометцентра о возможных проблемах из-за непогоды при вылете из аэропорта Шереметьево во вторник вечером, - сказал Медведев ТАСС. Об этом были предупреждены и Валерий Георгиевич [Карпин], и начальник команды, а так билеты были куплены, организована вся логистика. В таких метеорологических условиях посылать ребят без багажа и утепленной одежды было безрассудным". По окончании встречи, которая продлилась чуть больше часа, большинство футболистов отказались общаться с прессой. Но все-таки некоторые подробности рассказал Глебов. "То, что было в комнате, останется там. Поговорили, все все поняли. Все говорили, но больше всего тренер, говорили обо всем", - сказал он. Немного о встрече рассказал и Заболотный. "Прошло хорошо, никаких слов не буду говорить, это должно остаться между нами, - сказал Заболотный. - Будем готовиться к матчам, каждая команда, которая попала к нам в сетку [в стыковых матчах], является хорошей сборной. Еще никаких разговоров, как играть с поляками, не было, рано". Подробности встречи от Карпина После того, как все игроки уехали, с журналистами пообщался Карпин. "Почему встреча была тайной? Решили не объявлять и все, надо было встретиться - встретились. И про сборную Хорватии поговорили, и про команду Польши, потому что потом они поедут в отпуск, собрать будет трудно, поэтому собрались сейчас", - объяснил Карпин проведение встречи с футболистами.

На эту тему Карпин рассказал, почему не все футболисты сборной России приехали на встречу

"Я считаю, что ничего не забудется, что обсудили, игроки уйдут в отпуск с теми словами и мыслями, которые мы говорили. Понятно, что "легионеры" (российские футболисты сборной, которые выступают за зарубежные клубы - прим. ТАСС] не смогли приехать на час разговора. Мы даже запрос не отправляли на них. Сегодня приехали футболисты, которые в сборной с сентября и все видели. Встреча с любым количеством футболистов всегда продуктивна", - добавил специалист. Карпин сообщил, что таких больших встреч с игроками больше не будет до марта, так как после окончания первой части сезона футболисты отправятся в отпуск, а затем на сборы со своими клубами. При этом главный тренер сборной России рассказал, что посетит сборы команды, чтобы пообщаться с группами игроков сразу. "Может быть, 14 марта встретимся со всеми игроками", - подчеркнул он. "Ничего сверхъестественного и нового не случилось. Я верю в то, что наши футболисты могут играть в футбол, а не отбиваться. Я в это искренне верю, моя задача - этого добиться. Сегодня встреча подтвердила, я сказал, они поверили, мне так кажется", - отметил Карпин. Карпин не уверен в продолжении работы со сборной Сборная России по итогам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первое место заняла сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка. Команда России в полуфинале раунда плей-офф отборочного турнира 24 марта сыграет с поляками. Победитель матча 29 марта встретится с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.

На эту тему Карпин заявил, что клубы будут предоставлять сборной данные о физическом состоянии игроков

После игры с хорватами Карпин в передаче "Коммент.Шоу" на одноименном YouTube-канале заявил, что не исключает ухода из сборной России до предстоящих стыковых матчей. Позднее в той же передаче главный тренер российской команды рассказал, что все-таки остается. Карпин отметил, что его слова об уходе не обсуждались на встрече. "Будет ли у нас тренер продолжать работу? Неизвестно, контракт до 31 марта. Не готов ответить, продолжу ли работу в сборной. После того, как стыковые матчи пройдут, нужно будет подумать. Насколько нравится работа в сборной по сравнению с клубной? Работа в клубе мне тоже интересна, она другая, но такая же интересная", - сказал Карпин. В понедельник в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что по итогам жеребьевки стыковых матчей Союз европейских футбольных ассоциаций разослал в национальные федерации сообщение о том, что настоятельно рекомендует двум проигравшим в полуфиналах командам провести в предусмотренные даты товарищеский матч между собой. "Нормально оцениваю. Я считаю, что будет полезно для команд, где тренер будет работать дальше", - сказал Карпин. Дополнительные просьбы клубам от сборной Как ранее сообщил журналистам пресс-атташе национальной команды Самвел Авакян, место проведения матча Россия - Польша будет объявлено до 9 декабря. Карпин рассказал, что вопрос о месте проведения игры до сих пор обсуждается. При этом он отметил, что пока идет сбор информации по стадионам, но шорт-лист уже есть.

На эту тему Карпин будет проводить встречи с игроками на зимних сборах клубов