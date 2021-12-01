Внезапные переговоры. Карпин провел встречу с футболистами сборной России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во вторник провел встречу с игроками национальной команды. Мероприятие прошло в одном из отелей Москвы.
На встрече с главным тренером побывали не все футболисты команды - всего 14 человек. Среди присутствующих были Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Федор Смолов (все - "Локомотив"), Игорь Дивеев, Антон Заболотный (оба - ЦСКА), Георгий Джикия, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (все - "Спартак"), Сергей Терехов ("Сочи"), Илья Лантратов ("Химки"), Даниил Фомин ("Динамо"), Максим Осипенко, Данил Глебов (оба - "Ростов") и Матвей Сафонов ("Краснодар").
Среди игроков не оказалось ни одного футболиста "Зенита". Генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев объяснил отсутствие игроков на собрании неблагоприятными метеорологическими условиями. "Мы получили информацию Гидрометцентра о возможных проблемах из-за непогоды при вылете из аэропорта Шереметьево во вторник вечером, - сказал Медведев ТАСС. Об этом были предупреждены и Валерий Георгиевич [Карпин], и начальник команды, а так билеты были куплены, организована вся логистика. В таких метеорологических условиях посылать ребят без багажа и утепленной одежды было безрассудным".
По окончании встречи, которая продлилась чуть больше часа, большинство футболистов отказались общаться с прессой. Но все-таки некоторые подробности рассказал Глебов. "То, что было в комнате, останется там. Поговорили, все все поняли. Все говорили, но больше всего тренер, говорили обо всем", - сказал он.
Немного о встрече рассказал и Заболотный. "Прошло хорошо, никаких слов не буду говорить, это должно остаться между нами, - сказал Заболотный. - Будем готовиться к матчам, каждая команда, которая попала к нам в сетку [в стыковых матчах], является хорошей сборной. Еще никаких разговоров, как играть с поляками, не было, рано".
Подробности встречи от Карпина
После того, как все игроки уехали, с журналистами пообщался Карпин. "Почему встреча была тайной? Решили не объявлять и все, надо было встретиться - встретились. И про сборную Хорватии поговорили, и про команду Польши, потому что потом они поедут в отпуск, собрать будет трудно, поэтому собрались сейчас", - объяснил Карпин проведение встречи с футболистами.
"Я считаю, что ничего не забудется, что обсудили, игроки уйдут в отпуск с теми словами и мыслями, которые мы говорили. Понятно, что "легионеры" (российские футболисты сборной, которые выступают за зарубежные клубы - прим. ТАСС] не смогли приехать на час разговора. Мы даже запрос не отправляли на них. Сегодня приехали футболисты, которые в сборной с сентября и все видели. Встреча с любым количеством футболистов всегда продуктивна", - добавил специалист.
Карпин сообщил, что таких больших встреч с игроками больше не будет до марта, так как после окончания первой части сезона футболисты отправятся в отпуск, а затем на сборы со своими клубами. При этом главный тренер сборной России рассказал, что посетит сборы команды, чтобы пообщаться с группами игроков сразу. "Может быть, 14 марта встретимся со всеми игроками", - подчеркнул он.
"Ничего сверхъестественного и нового не случилось. Я верю в то, что наши футболисты могут играть в футбол, а не отбиваться. Я в это искренне верю, моя задача - этого добиться. Сегодня встреча подтвердила, я сказал, они поверили, мне так кажется", - отметил Карпин.
Карпин не уверен в продолжении работы со сборной
Сборная России по итогам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первое место заняла сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка. Команда России в полуфинале раунда плей-офф отборочного турнира 24 марта сыграет с поляками. Победитель матча 29 марта встретится с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.
После игры с хорватами Карпин в передаче "Коммент.Шоу" на одноименном YouTube-канале заявил, что не исключает ухода из сборной России до предстоящих стыковых матчей. Позднее в той же передаче главный тренер российской команды рассказал, что все-таки остается. Карпин отметил, что его слова об уходе не обсуждались на встрече.
"Будет ли у нас тренер продолжать работу? Неизвестно, контракт до 31 марта. Не готов ответить, продолжу ли работу в сборной. После того, как стыковые матчи пройдут, нужно будет подумать. Насколько нравится работа в сборной по сравнению с клубной? Работа в клубе мне тоже интересна, она другая, но такая же интересная", - сказал Карпин.
В понедельник в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что по итогам жеребьевки стыковых матчей Союз европейских футбольных ассоциаций разослал в национальные федерации сообщение о том, что настоятельно рекомендует двум проигравшим в полуфиналах командам провести в предусмотренные даты товарищеский матч между собой. "Нормально оцениваю. Я считаю, что будет полезно для команд, где тренер будет работать дальше", - сказал Карпин.
Дополнительные просьбы клубам от сборной
Как ранее сообщил журналистам пресс-атташе национальной команды Самвел Авакян, место проведения матча Россия - Польша будет объявлено до 9 декабря. Карпин рассказал, что вопрос о месте проведения игры до сих пор обсуждается. При этом он отметил, что пока идет сбор информации по стадионам, но шорт-лист уже есть.
Карпин сообщил, что на встрече присутствовали физиотерапевты клубов, тренерский штаб хотел бы получать информацию от них по состоянию игроков. "Идет разговор по выстраиванию коммуникации с клубами, по обмену информацией, - сказал Карпин. - Все клубам предоставляем, высказали пожелание получать побольше информации от них, чтобы сборной было легче. Любая информация, кто и что делал на поле, любая информация нужна. Хотелось бы получать эту информацию, мы это тоже делаем, все отправляем после сборов".
22 ноября клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании поддержали идею о переносе матчей 22-го тура чемпионата страны в интересах национальной сборной. Сроки, на которые игры будут перенесены с 19-20 марта, пока не определены. Президент премьер-лиги Ашот Хачатурянц сообщил, что существует три варианта дат, на которые могут быть перенесены матчи. "В случае переноса мне хотелось бы получить 10 дней. Но еще не утверждено, что тур перенесен. Все обсуждения будут после того, как станет известно количество российских клубов в плей-офф еврокубков", - заключил Карпин.
Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.