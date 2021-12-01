СМИ: сборная Китая снялась с чемпионата мира по тяжелой атлетике

ТАСС, 1 декабря. Сборная Китая по тяжелой атлетике не примет участия в чемпионате мира в Ташкенте из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на Ассоциацию тяжелой атлетики Китая (CWA).

Данное решение было принято из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса. Китайским тяжелоатлетам, а также вспомогательному персоналу и официальным лицам CWA уже пришлось выдержать два продолжительных периода карантина после возвращения с чемпионата Азии в мае и Олимпийских игр в Токио в августе. Команда из 57 человек была отправлена на карантин на четыре недели после азиатского первенства, которое также проходило в Ташкенте, а период постолимпийского карантина составил три недели.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в Ташкенте с 7 по 17 декабря. Команду Китая должны были представлять восемь спортсменов, в том числе рекордсмен мира в рывке на 81 кг Ли Даинь.

На Олимпиаде в Токио китайские тяжелоатлеты завоевали семь золотых и одну серебряную медаль, заняв первое место в зачете.