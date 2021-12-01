Трофей чемпионата мира по волейболу привезут в Новосибирск в начале 2022 года

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Трофей чемпионата мира по волейболу - 2022 привезут в Новосибирск как в один из городов, принимающих турнир, в начале следующего года. Об этом ТАСС в пресс-центре сообщил руководитель операционной деятельности организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по волейболу в Новосибирске Иван Чумак.

"Пройдет тур трофея - большой красивый и увесистый кубок приедет в наш город. И любой желающий сможет посмотреть и сфотографироваться с ним", - сказал Чумак.

Трофей мирового первенства будет представлен в начале 2022 года. По словам Чумака, подготовительные мероприятия планируются за сто дней до начала турнира, а также в рамках дня города в июне. Кроме того, до конца 2021 года Новосибирск посетит талисман турнира тигр Тигроша.

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал, что, по предварительной информации, в феврале 2022 года на новой волейбольной арене пройдут тестовые матчи. "Это будет мини-турнир. Он будет проведен вместе со всеми службами, обеспечивающими безопасность перед чемпионатом", - отметил Ахапов.

Мировое первенство по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск. Новосибирск в рамках группового этапа примет матчи сборных США, Польши, Болгарии и Мексики.