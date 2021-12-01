Призер чемпионата Европы в прыжках с шестом Жук-Краснова сменила спортивное гражданство

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года в прыжках с шестом Ангелина Жук-Краснова сменила российское спортивное гражданство на молдавское. Как заявила спортсменка ТАСС, основной причиной перехода стало желание выступать на международных стартах.

"Я планирую выступать за Молдавию, - сказала Жук-Краснова. - Что касается того, почему мною было принято такое решение, то причина всем понятна, я думаю. Сборная России в течение шести лет нигде не выступает, поэтому это для меня единственная возможность. Сейчас я готовлюсь к сезону вместе с тренером".

В 2021 году 30-летняя Жук-Краснова выходила на старт один раз, 31 января на Кубке губернатора Краснодарского края она заняла первое место с результатом 4,30 метра. На вопрос о причинах длительного пропуска соревнований спортсменка ответила следующее: "Это было больше связано с процедурами перехода, которые я должна была соблюдать. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) уже дала официальное согласие на мой переход".

Из-за санкций, наложенных на ВФЛА в ноябре 2015 года после серии допинговых скандалов, российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в статусе нейтральных спортсменов, который присваивается индивидуально после рассмотрения заявок специальной комиссией Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Последний раз Жук-Краснова принимала участие в международных стартах в июле 2015 года, тогда на турнире в швейцарском Люцерне она заняла шестое место с результатом 4,40 метра. На чемпионате России - 2019 в Чебоксарах Жук-Краснова показала второй результат (4,61).