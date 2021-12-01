Биатлонисты Стрельцов и Елисеев снялись с суперспринта на этапе Кубка IBU

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Биатлонисты сборной России Кирилл Стрельцов и Матвей Елисеев не выступят в суперспринте на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее они значились в стартовых протоколах предстоящей гонки. Отмечается, что Стрельцов восстанавливается после болезни и сможет выступить позднее в спринте.

У мужчин сборную России в суперспринте представят Ильназ Мухамедзянов, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Антон Бабиков.

Второй этап Кубка IBU пройдет 1-4 декабря в норвежском Шушене.