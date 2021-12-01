France Football рассмотрит идею вручить Левандовскому "Золотой мяч" за 2020 год

ТАСС, 1 декабря. Редакция французского журнала France Football рассмотрит идею о вручении польскому нападающему германской "Баварии" Роберту Левандовскому награды "Золотой мяч" за 2020 год. Об этом заявил главный редактор France Football Паскаль Ферре, комментарий которого приводит германская газета Watson.

Церемония вручения награды "Золотой мяч" за 2021 год - приза лучшему футболисту года - прошла в парижском театре "Шатле" в понедельник. По итогам голосования Левандовский занял второе место, набрав 580 очков. Обладателем награды стал аргентинец Лионель Месси (613 очков). В торжественной речи Месси заявил, что Левандовский должен был стать обладателем награды в 2020 году, когда премия не вручалась из-за пандемии коронавируса.

"То, что сказал Месси, было хорошо и умно, - сказал Ферре. - Но я думаю, что нам не стоит принимать такие решения очень быстро. Мы можем подумать об этом и в то же время должны уважать историю "Золотого мяча", основанного на принципах демократических выборов".

"Мы не можем быть уверены в том, что Левандовский выиграл бы "Золотой мяч" в прошлом году. Мы не можем знать наверняка, потому что не было никаких выборов. Но, честно говоря, у Левандовского в прошлом году были бы отличные шансы на победу", - добавил главный редактор.

33-летний Левандовский в прошедшем сезоне получил "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром национальных европейских лиг, он забил 41 гол в 29 матчах, выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. В составе сборной Польши игрок принимал участие в чемпионате Европы, на котором команда не смогла выйти из группы.