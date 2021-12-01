В ВТБ заявили, что число спонсоров "Динамо" увеличилось с ростом зрелищности игры

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Количество спонсоров московского футбольного клуба "Динамо" увеличилось с ростом зрелищности и качества игры команды, и, как следствие, бюджет клуба несколько вырос. Об этом журналистам сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев в кулуарах инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Два с половиной года назад, когда мы взяли этот проект, была четко установлена планка, она не изменялась на протяжении этого времени, и в следующем году также не изменится, - заявил Соловьев. - Это не значит, что бюджет клуба не меняется. Многие аналитики считают, что это одна из самых зрелищных команд сейчас, это пока лучший год для клуба за всю историю существования Российской премьер-лиги. Поэтому с ростом зрелищности и качества игры количество спонсоров, которые хотели бы клуб поддержать, увеличивается, поэтому бюджет клуба немного вырос, но незначительно за последние 2,5 года".

С 2008 года ВТБ выступает генеральным спонсором "Динамо". В июле нынешнего года банк увеличил свою долю участия в АО "УК Динамо" до 92,3%. Согласно контракту, рассчитанному до 31 декабря нынешнего года, группа ВТБ в год выделяет ФК "Динамо" порядка 1,8 млрд руб.