Бывшая четвертая ракетка мира теннисистка Конта завершила карьеру

ТАСС, 1 декабря. Британская теннисистка Йоханна Конта приняла решение завершить карьеру. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"Моя игровая карьера подошла к концу, и я невероятна горжусь тем, какой она вышла, - написала 30-летняя теннисистка. - Все указывало на то, что у меня не получится в этой области. Однако мне повезло с людьми, которые попадались мне в жизни и влияли на меня, что отразилось и на карьере. Я им безмерно благодарна".