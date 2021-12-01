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WTA

Бывшая четвертая ракетка мира теннисистка Конта завершила карьеру

Спортсменка за карьеру завоевала четыре титула под эгидой Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 1 декабря. Британская теннисистка Йоханна Конта приняла решение завершить карьеру. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"Моя игровая карьера подошла к концу, и я невероятна горжусь тем, какой она вышла, - написала 30-летняя теннисистка. - Все указывало на то, что у меня не получится в этой области. Однако мне повезло с людьми, которые попадались мне в жизни и влияли на меня, что отразилось и на карьере. Я им безмерно благодарна".

Конта трижды выходила в полуфиналы турниров Большого шлема, всего за карьеру она завоевала четыре титула под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). В мировом рейтинге она располагается на 113-й строчке, ее наилучшим результатом было четвертое место рейтинга WTA (июль 2017 года).

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