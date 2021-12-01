Нападающий "Уфы" Агаларов номинирован на премию лучшему молодому футболисту РПЛ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Уфа" Гамид Агаларов вошел в список номинантов на премию "Первая пятерка", которая вручается лучшему молодому футболисту Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ).

Помимо Агаларова, в список номинантов вошли Кирилл Боженов ("Химки"), Арсен Захарян ("Динамо"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Константин Марадишвили ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Данила Прохин ("Сочи"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Данил Степанов ("Арсенал"), Константин Тюкавин ("Динамо"), Наиль Умяров ("Спартак") и Даниил Хлусевич ("Арсенал").

Лауреат определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители и тренеры клубов РПЛ, наставники юношеских и национальной сборных, представители РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, и журналисты.

"Впервые за всю историю премии в список для голосования внесены сразу 12 футболистов, и это не может не радовать, - сказала президент ДФЛ Мария Жаркова. - Последние годы - урожайные на перспективных молодых игроков, что можно видеть и по количеству номинантов на премию. Борьба обещает быть интересной, поэтому с еще большим нетерпением ждем имя лауреата. А в том, что эксперты выберут лучшего на данный момент, сомневаться не приходится".

Агаларову 21 год, в текущем сезоне РПЛ он забил 13 голов в 16 матчах и лидирует в списке лучших бомбардиров лиги.

Приз "Первая пятерка" учрежден в 2002 году. В прошлом году лучшим молодым игроком РПЛ был признан защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Ильзат Ахметов, Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов.