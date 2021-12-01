На этапе Кубка мира по сноуборду в Челябинской области выступят около 140 спортсменов

ТАСС, 1 декабря. Около 140 спортсменов из 22 стран поборются за награды в параллельном и параллельном гигантском слаломе на первом этапе Кубка мира, который пройдет в горнолыжном комплексе "Банное" недалеко от Магнитогорска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

"В престижном международном турнире примут участие порядка 140 спортсменов из 22 стран мира. Перспективные спортсмены и звезды мирового сноубординга поборются за награды в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. По предварительным данным, за сборную России выступят двукратный олимпийский чемпиона Вик Уайлд, чемпионы мира Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, София Надыршина и еще порядка 20 спортсменов", - говорится в сообщении.

Официальные тренировки спортсменов пройдут 9-10 декабря, заезды состоятся 11-12 декабря.