Хоккейный клуб ЦСКА проведет разбирательство по ситуации с баннером на трибуне

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб ЦСКА постарается вместе с болельщиками разобраться по ситуации с размещением баннера на трибуне. Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Во время матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги с "Металлургом" (6:4) во вторник болельщики разместили баннер "Фанат не преступник", а также скандировали фразу "Нам не нужен Fаn ID".

"Ребята вывесили этот баннер, поддержали в том числе и футбольных болельщиков в связи с тем матчем (ЦСКА - "Зенит" - прим. ТАСС). Естественно, это наказуемо, и в связи с этим те, кто этот баннер повесил, быстренько удалились, чтобы в дальнейшем не испытывать никаких проблем, - сказал Есмантович. - Основная часть наших болельщиков, пришедших на фанатскую трибуну, были внизу и никуда не расходились. Такие вещи бывают, будем эту ситуацию решать вместе с нашими болельщиками".

Во время матча 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" (0:2) болельщики армейцев зажгли пиротехнику. После этого было задержано несколько десятков фанатов армейцев.