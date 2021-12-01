Матч Суперкубка Европы по регби с участием "Енисея-СТМ" перенесен во второй раз

ТАСС, 1 декабря. Матч пятого тура Суперкубка Европы по регби между красноярским "Енисеем-СТМ" и израильским клубом "Тель-Авив Хит" перенесен из-за невозможности въезда в страну российской команды. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации регби (Rugby Europe).

Матч должен был пройти 5 декабря в Израиле, но в связи с введенными местными властями ограничениями на поездки в Израиль из-за продолжающейся ситуации с пандемией коронавируса "Енисей-СТМ" не может въехать на территорию страны. О дате переноса пока не сообщается.

Ранее был перенесен матч четвертого тура между "Енисеем-СТМ" и грузинским клубом "Блэк Лайон", который должен был состояться 30 октября в Сочи.

После трех туров "Енисей-СТМ" лидирует в таблице Восточной конференции с 11 очками, команда одержала две победы и потерпела одно поражение. "Блэк Лайон" идет на втором месте (10 очков), далее идут "Тель-Авив Хит" (4) и "Локомотив-Пенза" (0).