Баканов заменит травмированного Демидова перед молодежным чемпионатом мира по хоккею

ТАСС, 1 декабря. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Андрей Баканов вызван в состав молодежной сборной России (до 20 лет) для подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Баканов заменит нападающего петербургского СКА Семена Демидова, получившего травму.

Баканову 19 лет, в текущем регулярном чемпионате КХЛ он забросил три шайбы и отметился одной результативной передачей в 22 матчах.

Молодежный чемпионат мира в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире пройдет с 26 декабря по 5 января.