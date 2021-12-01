World Athletics допустит на чемпионат мира 2022 года не более 20 российских спортсменов

ТАСС, 1 декабря. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение допустить до участия в чемпионатах мира и Европы 2022 года не более 20 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета заявил глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен.

Очередное заседание совета World Athletics проходило с 30 ноября по 1 декабря. Ситуация в российской легкой атлетике была одним из пунктов повестки заседания.

"Ситуация внушает оптимизм, видна работа российской стороны. Основные вехи были выполнены. Прогресс должен продолжаться в России, и, учитывая его, есть рекомендация увеличить квоту нейтральных атлетов на главные соревнования в 2022 году до 20 спортсменов", - сказал Андерсен.

В 2021 году по решению World Athletics на крупнейших международных легкоатлетических стартах имели право выступать не более 10 российских спортсменов.